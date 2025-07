The Streamers doen grootse aankondiging

Tekst: Nicky Molendijk

Ontzettend leuk nieuws voor alle fans van The Streamers. Op 14 september geeft de band een eenmalig concert in het Concertgebouw in Amsterdam met het Metropole Orkest. Dit zullen ze onder de naam Streamers & Strijkers doen.

Op Instagram deelt The Streamers dit grote nieuws. “Lieve Streamers! We gaan iets heel bijzonders doen”, staat er in het bericht. In een video legt manager Frank Lammers zijn “nieuwe masterplan” uit. Ook wordt Yves Berendse aangekondigd als nieuw lid van de band.

“Met Streamers & Strijkers dagen we onszelf uit om de klassiekers van toen en de hits van nu samen te brengen onder begeleiding van het allermooiste orkest van Nederland”, laat Lammers weten in een persbericht. “We willen na de onlineconcerten en grote stadions iets nieuws brengen: onze fans trakteren op de absolute schoonheid van muziek.”

De kaarten voor het optreden zijn beperkt beschikbaar. Om deze reden worden de kaarten via een inschrijving verloot. Inschrijven kan vanaf vrijdag 4 juli tot en met dinsdag 8 juli.