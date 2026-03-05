Roxeanne en André Hazes willen weer samen de studio in

Roxeanne Hazes (33) laat weten dat ze openstaat voor nieuwe muziek met haar broer André Hazes (32). In een verse aflevering van hun podcast ‘ADHAZES’ vertelt ze dat het idee ineens weer begon te kriebelen.

De vraag of ze ooit weer samen de studio in gaan, kregen ze volgens hen vaak. Zelf hadden ze lang het gevoel dat dat niet per se hoefde. Tot er vlak voor de podcastopnames iets veranderde: onderweg naar de studio liet André een nieuw liedje horen.

Countrysausje

Roxeanne was meteen enthousiast over de track, die ze omschrijft als een nummer met een ‘countrysausje’ en een sterke tekst. Vooral Andrés zachte, lage manier van zingen viel haar op. Volgens haar past dat verrassend goed bij haar smaak en dat maakte dat ze hardop dacht: waarom niet weer samen iets maken?

André vindt het idee ook interessant, vooral als ze elkaar kunnen vinden in zo’n wat rustiger genre. Hij legt uit dat hij die zachtere aanpak juist fijn vindt, omdat je als volkszanger vaak geneigd bent om vooral groot en hard te zingen.

Aan het einde van de aflevering gooide André er nog een ambitieuze afspraak tegenaan: als zij samen iets maken, wil hij vóór het einde van het jaar met Roxeanne in de top 10 staan.

Samen al eerder succes

Roxeanne en André maakten eerder samen muziek: in 2010 en 2012 brachten ze albums uit die allebei in de top 20 van de Nederlandse albumlijst belandden. Daarna kozen ze ieder hun eigen weg en ontwikkelden ze hun eigen geluid.

