K3 past songtekst aan die beter bij deze tijd past

Tekst: Denise Delgado

31/08/2025

Hanne (31), Marthe (29) en Julia (23) hebben onlangs een kleine maar opvallende wijziging doorgevoerd: een tekstupdate van hun hit ‘Iedereen K3’. Fans die deze zomer bij een optreden stonden, merkten het misschien al op: in plaats van ‘blank of zwart’ zingen de meiden nu ‘wit of zwart’.

Niet meer van deze tijd

Aan HLN Showbits vertelt Hanne dat de aanpassing heel bewust is gedaan. “We hebben ‘blank of zwart’ veranderd naar ‘wit of zwart’, omdat dat nu gewoon de manier is waarop we moeten praten en zingen. Dus dan hebben we dat meteen aangepast.”

Volgens haar speelde die gedachte al langer binnen de groep. Ook het K3-team vond dat de oude woorden niet meer van deze tijd waren. “Wij hadden al een beetje iets van: kan dat eigenlijk nog wel? En dan heeft ons team ook gezegd van: nee, eigenlijk niet. We gaan dat aanpassen. En dan was dat direct opgelost.” De zangeressen benadrukken dat het nauwelijks moeite kostte: het ging tenslotte maar om één woord.

Ongepaste AI-beelden

Een optreden van K3 afgelopen zaterdag op festival Kamping Kitsch Club zorgde voor flink wat ophef. Terwijl de meiden op het podium hun hits brachten, verschenen er achter hen ineens ongepaste AI-beelden. Het leverde een golf aan boze en teleurgestelde reacties op. Ook voormalig K3-lid Kathleen reageerde op het incident: “Ik was waarschijnlijk flauwgevallen.” Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

