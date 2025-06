Bijzondere mijlpaal voor Kathleen Aerts

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een bijzondere dag voor Kathleen Aerts. Het voormalige K3’tje is vijftien jaar getrouwd met haar grote liefde Steven. In Het Laatste Nieuws onthult Aerts dat het “liefde op het eerste gezicht” was.

Kathleen heeft Steven ontmoet in een lokaal café. “Het lot heeft ons samengebracht, want hij kwam zelden of nooit in mijn stamcafé”, vertelt ze. Het geduld van de zangeres werd wel flink op de proef gesteld. “Ik denk dat ik minstens vijf à zes uur heb moeten wachten tot hij eindelijk een move maakte”, gaat ze verder. Toch heeft het goed uitgepakt voor het stel: “Hij is diezelfde avond mee naar huis gegaan en is nooit meer vertrokken.”

Het voormalig K3’tje heeft geen seconde getwijfeld dat Steven de ware was. “Ik kon vanaf het eerste moment mezelf zijn. Het was liefde op het eerste gezicht”, zegt ze. Kathleen zou normaal gesproken niet zomaar iemand mee naar huis nemen, maar voor hem maakte ze een uitzondering. Drie maanden later vroeg hij haar ten huwelijk.

Inmiddels is het stel dus al vijftien jaar gelukkig getrouwd. Kathleen onthult hoe ze dit samen volhouden. “We zijn ouder en wijzer geworden en kunnen beter relativeren. We maken niet meer van elke mug een olifant.” Kathleen en Steven wonen samen met hun twee zonen in Zuid-Afrika, iets wat hun alleen maar dichterbij elkaar heeft gebracht. “Nu Lewis en Jay wat groter zijn, voelt het soms alsof we opnieuw in onze wittebroodsweken zitten.”