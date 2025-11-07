Douwe Bob en Miss Montreal slaan handen ineen voor kerstsingle
07/11/2025
Douwe Bob (32) en Miss Montreal (41) hebben de studio opgezocht voor een gezamenlijk kerstnummer. Hun single ‘Please Just Come Home’ verschijnt op 20 november.
Voorproefje
Op Instagram deelt Douwe alvast een voorproefje van het lied, zijn allereerste kerstnummer.
Voor Miss Montreal is het inmiddels traditie; haar hit Being Alone at Christmas uit 2009 blijft een vaste favoriet tijdens de feestdagen.
