Douwe Bob en Miss Montreal slaan handen ineen voor kerstsingle

Deze 5 sterrenbeelden zijn de beste planners

Er zijn mensen die altijd precies weten waar hun sleutels liggen, hun agenda strak op orde hebben en al weken van tevoren weten wat er op tafel komt. En dan zijn er mensen die blij zijn als ze in één keer hun zonnebril kunnen vinden. Volgens de sterren speelt jouw sterrenbeeld best een rol in hoe goed je kunt plannen en organiseren.