Miss Montreal komt met nieuw album

Miss Montreal komt aan het einde van de maand met een nieuw album. Op 30 augustus verschijnt de plaat Samen Een, maakte de groep op Instagram bekend.

De nieuwe single Alsof is vrijdag al verschenen. “Alsof draait erom dat ik liever eerlijk ben dan dat ik een grote show houd”, licht zangeres Sanne Hans toe in een video.

Het is al een tijdje geleden dat Miss Montreal een nieuw album uitbracht. Het vorige studioalbum Again verscheen in 2017.