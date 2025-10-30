Racoon

BLØF en Racoon brengen samen nummer uit: ‘Echte vrienden’

Tekst: Denise Delgado

30/10/2025

BLØF en Racoon slaan de handen ineen voor een bijzondere samenwerking. De Zeeuwse bands hebben voor het eerst samen een nummer uitgebracht. Hun nieuwe single ‘Glas’ is een warme ode aan vriendschap.

Ode aan vriendschap

“We kennen elkaar al zo lang, en we hebben al meer dan eens dingen samen gedaan, maar nog nooit samen een liedje gemaakt en opgenomen,” vertellen Paskal Jakobsen (BLØF) en Bart van der Weide (Racoon). “Nu wel, en dat is ‘Glas‘ geworden. Een ode aan vriendschap: aan echte vrienden weerzien na een lange tijd en erachter komen dat je verdergaat waar je gebleven bent.”

De samenwerking kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Vorige week deelden beide bands een mysterieus filmpje op sociale media waarin ze grappend vroegen of ze niet eens samen een nummer moesten opnemen. De fans hadden het snel door: er zat iets moois aan te komen en dat bleek helemaal terecht.

