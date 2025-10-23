BLØF en Racoon laten fans speculeren: mogelijke samenwerking

BLØF en Racoon lijken aan te sturen op een gezamenlijke muzikale samenwerking. De twee Zeeuwse bands plaatsten donderdag een filmpje op sociale media waarin ze elkaar plagerig voorstellen om samen een nummer op te nemen.

Tijdens het fragment, gefilmd bij Concert at SEA, zegt Paskal Jakobsen van BLØF tegen Racoon-frontman Bart van der Weide: “Misschien moeten we een keer een liedje opnemen, of zo.” Bart reageert eerst grappend, maar laat doorschemeren dat hij een samenwerking in het Nederlands wel ziet zitten. “We hebben het er straks even over. Goed?”, zegt Paskal vervolgens.

In het bijschrijft van het filmpje schrijven de bands veelzeggend: “We hebben het er nog even over gehad…” en inmiddels zijn ze ook allebei in de studio gespot zoals te zien in een ander filmpje. Hoewel een officiële aankondiging nog uitblijft, klinkt onder beide video’s opvallend genoeg dezelfde melodie. Fans speculeren volop dat een Zeeuws duet eraan komt.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BLOF & @RACOON