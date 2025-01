Bobbie Eakes: ‘Ik zou graag terugkeren in The Bold’

Bobbie Eakes speelde jarenlang de rol van Macy Alexander in The Bold And The Beautiful, tot haar personage in coma raakte. Toch zou Bobbie maar wat graag terugkeren in de soapserie en weer in de huid van Macy kruipen, vertelt ze deze week in Weekend. “Zelfs als je hoofd eraf hakken, kun je nog terugkeren.”

Macy Alexander, het personage gespeeld door Bobbie Eakes in The Bold And The Beautiful, is hét bewijs dat werkelijk alles kan in soapseries. Macy overleed twee keer en ligt inmiddels al jaren in coma. Althans… Dat denken we. “Ze hebben mijn lichaam nooit gezien,” aldus Bobbie. “En zelfs als dat zo zou zijn, zelfs als ze je hoofd eraf hakken, kun je nog terugkeren in een soap.”

Dromen

Bobbie geeft toe dat ze dan ook maar wat graag weer in The Bold zou willen spelen. De jaren dat ze in de soap zat waren namelijk erg betekenisvol voor haar. “Dat was een heel speciale tijd in mijn leven. Ik droom nog steeds over die mensen.”

Lees het hele interview met Bobbie Eakes, waarin ze onder meer vertelt over haar samenwerkingen met John en Kees de Bever en Jeffrey Schenk, in Weekend nummer 2. Deze editie ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.