Simon Keizer openhartig over mentale gezondheid: ‘Eenzaam in m’n hoofd’

Tekst: Denise Delgado

Simon Keizer (41) doet op Instagram een boekje open over zijn mentale worstelingen. De zanger deelt met zijn volgers wat hij hierover heeft geleerd en hoe hij ermee omgaat.

‘Papa is gek’

Bij een foto van een handgeschreven notitie met de woorden ‘Papa is gek,’ geeft Simon een eerlijke toelichting. ‘Klopt,’ schrijft hij. ‘Maar ik ben ook best vaak moe, geïrriteerd, eenzaam in m’n hoofd, onzeker en meer van die zaken.’

Thuis merkt hij dat hij die gevoelens soms afreageert. ‘Wat ik de afgelopen jaren geleerd heb is dit te herkennen als boodschappen naar mezelf. Let op je mentale staat van zijn! Luister, en wees eerlijk naar jezelf.’

Aan zijn volgers geeft hij het advies om goed naar zichzelf te luisteren en eerlijk te zijn over hoe ze zich voelen. ‘ Als je zélf meer in balans bent, profiteert je omgeving mee,’ legt hij uit. Met zijn bericht draagt Simon bij aan de Week van de Mentale Gezondheid. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om te praten over je gevoelens: ‘Praat over hoe je je voelt. Deel het, en je zult merken dat je niet alleen staat. Maak het niet altijd mooier dan het is.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SIMONKEIZER