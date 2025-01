Simon Keizer deelt persoonlijkste album ooit

Tekst: Nicky Molendijk

Simon Keizer presenteert vrijdag zijn “meest persoonlijke album ooit”, getiteld Ruimte. De nieuwe plaat van de 40-jarige zanger gaat over zijn persoonlijke groei. “Ik ben er langzaamaan achter aan het komen wie ik ben”, aldus Keizer in een gesprek met het ANP. Het is zijn eerste soloalbum sinds hij geen onderdeel meer uitmaakt van het duo Nick & Simon.

Dat Ruimte zijn meest persoonlijke werk tot nu toe is, heeft ook te maken met het feit dat Keizer nu solo opereert. “Wat ik me later pas heb gerealiseerd is dat je binnen een duo altijd een beetje compromissen sluit. Als ik voorheen bezig was met een liedje met mijn vrouw in gedachten, dan dacht ik wel gaandeweg: maar nog iemand zingt mee. Dan schaafde ik het hier en daar. Nu kom ik zo dichtbij als ik wilde.”

Keizer begrijpt dat mensen zijn muziek zullen vergelijken met de muziek die hij met Nick & Simon maakte. “Ik ben in het Nederlands blijven zingen, dus die vergelijking zal er zijn. En dat mag ook.” De artiest zei eerder dat meningen van anderen hem niet per se veel doen. “Daar sta ik nog steeds wel achter. Dit is zo mijn traject dat ik wilde delen, dat als iemand het niet leuk vindt, dan is dat maar zo.”

Geluk

De zanger is blij met alle successen die hij tot nog toe in zijn carrière heeft beleefd. “Ook omdat ik nu weet dat daar het geluk niet in zit”, legt Keizer uit. “Anders was ik wellicht nog altijd op zoek geweest naar die uitverkochte Rotterdam Ahoy of die nummer 1-hit. Dat is prachtig om te bereiken, maar geluk zit ergens anders. Dat zit simpelweg bij jezelf”, aldus Keizer. “Daar ben ik wel achter gekomen.” Dat Keizer op die manier nadenkt, betekent niet dat hij geen nummer 1-hit meer hoopt te scoren. “Dat is natuurlijk altijd mooi, maar het is absoluut geen hoofddoel.”

Met zijn album toert Keizer vanaf 5 februari door theaters in Nederland. “Daar stel ik mezelf behoorlijk kwetsbaar op, door te praten over mijn gevoel bij de vragen des levens: Wie ben ik? Wat doe ik? Mensen van mijn leeftijd lopen vaak vanzelf wel tegen die vragen aan, maar ik merk dat we niet gewend zijn om daarover te praten”, stelt Keizer. “Ik hoop dat het publiek na mijn show denkt: Ik ga eens met iemand praten. Al is het maar een klein percentage.”