René Froger voelt zich weer ‘absoluut fit’ na krachtverlies in benen

René Froger bruist weer van de energie. De zanger vertelt aan het ANP dat hij zich ‘absoluut fit’ voelt, nadat hij de afgelopen maanden moest herstellen van een spierontsteking in zijn benen.

Domme pech

René noemt de problemen ‘domme pech’ en legt uit dat een intensieve prednisonkuur hem weer op de been heeft geholpen. Vorige maand schrapte hij al zijn geplande optredens omdat hij met krachtverlies kampte in zijn benen.

Kerstshow in Ahoy

Inmiddels is hij weer volop bezig met sporten en trainen. Ook bereid René zich volop voor op een reeks Toppers-concerten, waaronder een ‘fantastische’ kerstshow in Ahoy in december. De zanger heeft er alle vertrouwen in dat hij de shows met volle energie kan geven.

Eerder deelde hij een optimistische gezondheidsupdate en liet via Instagram weten dat ‘het inmiddels weer een stuk beter’ met hem gaat.

