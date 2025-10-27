Presentatie Van De Gi Ga Gantische Kerstshow René Froger

René Froger voelt zich weer ‘absoluut fit’ na krachtverlies in benen

Tekst: Denise Delgado

27/10/2025

René Froger bruist weer van de energie. De zanger vertelt aan het ANP dat hij zich ‘absoluut fit’ voelt, nadat hij de afgelopen maanden moest herstellen van een spierontsteking in zijn benen.

Domme pech

René noemt de problemen ‘domme pech’ en legt uit dat een intensieve prednisonkuur hem weer op de been heeft geholpen. Vorige maand schrapte hij al zijn geplande optredens omdat hij met krachtverlies kampte in zijn benen.

Kerstshow in Ahoy

Inmiddels is hij weer volop bezig met sporten en trainen. Ook bereid René zich volop voor op een reeks Toppers-concerten, waaronder een ‘fantastische’ kerstshow in Ahoy in december. De zanger heeft er alle vertrouwen in dat hij de shows met volle energie kan geven.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: René en Natasja Froger over babynieuws Maxim: ‘Zo intens blij’

Eerder deelde hij een optimistische gezondheidsupdate en liet via Instagram weten dat ‘het inmiddels weer een stuk beter’ met hem gaat.

Lees ook: Koninklijke onderscheiding voor René Froger

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @TOPPERSINCONCERT

LEES OOK

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’
OM eist vijf maanden cel tegen Marco Borsato
Marly van der Velden: ‘Hoop dat mijn personage doodgaat’
Fawlty Towers-actrice Prunella Scales (93) overleden

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise