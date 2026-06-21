Dit is de vrouw van Curaçao-bondscoach Dick Advocaat

Tekst: Lisa Manche

Dick Advocaat staat momenteel als trotse bondscoach aan het roer van het elftal van Curaçao. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn privéleven? Dit wil je weten over de vrouw van Dick Advocaat.

Weinig bekend

Dick Advocaat is al jaren samen met zijn grote liefde Dieuwke. Er is niet veel over haar bekend, want Advocaat deelt weinig over zijn privéleven. Het is volgens Story zelfs niet bekend of de twee officieel getrouwd zijn.

Gezondheid van Dieuwke

Toch vertelt de bondscoach de afgelopen jaren soms iets meer over Dieuwke, bijvoorbeeld toen het met haar gezondheid in 2025 niet zo goed ging. Tijdens de WK-kwalificatie van Curaçao vloog Advocaat plotseling terug naar Nederland vanwege familieomstandigheden. Bij ESPN vertelde hij later dat het in die tijd niet goed ging met Dieuwke, maar dat het inmiddels weer beter met haar ging. ‘Alles is weer goed, alles is prima’, zei hij in Goedemorgen Eredivisie. De bondscoach gaf ook toe dat hij misschien te snel gehandeld had. ‘Maar als ik vind dat ik dat moet doen, dan doe ik het. De consequenties interesseren me dan niet.’

Grote villa in Leidschendam

Dick en Dieuwke wonen samen in Leidschendam. Het stel zou daar in een grote villa met acht kamers en vier slaapkamers wonen. De woning zou enkele miljoenen waard zijn. Na een lange carrière in het buitenland is Dick tegenwoordig dus meer in Nederland te vinden.

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