René Froger wil superfit worden: ‘En dat moet’

René Froger wil superfit worden voor de aankomende concerten van de Toppers. De zanger schrijft dat hij de afgelopen maanden kampte met een nekhernia, waardoor hij minder kon sporten.

“Gelukkig is dat allemaal achter de rug en ben ik hard bezig om de kilo’s er af te werken”, deelt Froger op Instagram. De zanger voelt zich naar eigen zeggen “heerlijk” dankzij een aangepast dieet en extra trainingen.

Op 24 en 25 mei staan de Toppers in de Johan Cruijff ArenA, het thuishonk van Ajax. Momenteel staat Ajax vijfde in de Eredivisie, dus de kans bestaat dat ze in de play-offs voor Europees voetbal komen. Die vinden plaats op 22 tot en met 25 mei. De manager van de Toppers heeft al laten weten dat de concerten niet verplaatst kunnen worden.