Miljuschka Witzenhausen verloor 22 kilo: ‘Ik ontbeet met softijs’

Miljuschka Witzenhausen (40) verloor de afgelopen maanden maar liefst 22 kilo. Dat deed ze zonder zichzelf strenge regels op te leggen. In een openhartig gesprek met Chantal Janzen (46) voor ‘&C’ vertelt ze hier meer over.

Miljuschka steekt haar liefde voor lekker eten én haar worstelingen er niet onder stoelen of banken. “Vorige zomer woog ik ineens 99 kilo. Ik dacht: dit klopt niet, dus ik heb drie keer een nieuwe weegschaal gekocht, maar het klopte wel,” vertelt ze. In plaats van te crashen of zichzelf alles te ontzeggen, koos ze voor een andere aanpak. “Ik ben kleinere porties en ook langzamer gaan eten, want ik schrokte alles weg. Voorheen at ik de hele dag door als ik in de keuken bezig was; ook de beslagkom likte ik nog even uit. Ik at elke dag wel een tompouce, of ik ontbeet met softijs.”

Over haar vroegere eetgewoonten zegt ze eerlijk: “Waar andere mensen een wijntje drinken, at ik een zak chips en daarna nog een bak Ben & Jerry’s. Ik denk dat ik met gemak vijfduizend calorieën op een avond wegtikte. Ik heb daar echt van genoten, maar nu doe ik dat niet meer.”

Miljuschka houdt het graag in balans, zonder streng regime. Maar ze maakt nu wel ‘gezondere keuzes’. Zo geeft ze aan dat haar behoefte aan suiker minder wordt en haar smaak verandert.

Haar nieuwe levensstijl leverde niet alleen lof op. Mensen waren zelfs ‘boos’. “Ik krijg reacties als: ‘Vroeger was je een van ons, nu niet meer.’ Veel mensen dachten ook dat ik Ozempic heb gebruikt, terwijl ik niets ergers kan bedenken dan iets in me laten spuiten waardoor ik geen trek meer heb.”

Miljuschka hoopt dat vrouwen elkaar minder streng beoordelen. “Het maakt geen reet uit welke maat iemand heeft of welk getalletje er op de weegschaal staat. Het gaat erom dat je het met zelfvertrouwen draagt.”

