Miljuschka Witzenhausen ontkent nieuwe liefde niet

Tekst: Emelie van Kaam

Miljuschka Witzenhausen heeft een nieuwe liefde in haar leven. Of in ieder geval ontkent ze deze week in Weekend niet dat dat zo is. Eén van haar chefs zou haar hart hebben veroverd, maar veel wil ze er nog niet over loslaten. “Alles kan uiteindelijk.”

Begin dit jaar scheidde Miljuschka Witzenhausen na negen jaar huwelijk van Philip van Ierschot. Iets meer dan een half jaar later heeft ze de breuk een plekje kunnen geven, al vond ze dat best lastig. “Als levens zo met elkaar vervlochten zijn, is het natuurlijk niet alleen op liefdesgebied. Dat praktische is ook gedoe.”

Altijd

Miljuschka en Philip lijken daar inmiddels een modus in gevonden te hebben. “Het gaat goed en we wensen elkaar het beste, dus het is oké.” Een nieuwe vlam ziet ze inmiddels ook wel zitten. “Ik ben áltijd klaar voor een nieuwe liefde! Liefde is leven.”

Alles kan

Er gaan geruchten dat die nieuwe liefde zich ook al heeft aangediend, namelijk een van haar chefs, Pepe. “Ja, dat zou… Daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik ontken het niet. Alles kan natuurlijk uiteindelijk. Maar laten we het daarbij houden.”

Foto: ANP