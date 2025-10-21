Maxime Meiland dochter Claire

Maxime Meiland vertelt dochter de waarheid over biologische vader

Tekst: Denise Delgado

21/10/2025

Maxime Meiland (29) heeft haar dochter Claire (8) voor het eerst verteld dat Leroy niet haar biologische vader is. In het nieuwe boek ‘Au Revoir’, waarin de familie Meiland terugblikt op hun leven in de schijnwerpers, vertelt Maxime openhartig over dit bijzondere gesprek.

Verliefd op een andere jongen

Volgens Maxime begon Claire aan te voelen dat er iets speelde, en daarom besloot ze het niet langer uit te stellen. “Dus we zijn op een gegeven moment gaan zitten,” vertelt ze. Maxime legde uit dat zij, voordat ze ‘papa Leroy leerde kennen, verliefd was op een andere jongen: Jaap.’

Over die periode is Maxime eerlijk tegen haar dochter: Claire’s biologische vader was destijds nog niet klaar om voor een kind te zorgen, omdat hij het ’te moeilijk’ vond. “Mama niet, die was heel blij met je,” zei ze tegen Claire.

Claire vroeg om een foto

Na het gesprek begreep Claire beter hoe de situatie in elkaar zat. Later vroeg ze zelfs of ze een foto van haar biologische vader mocht zien. Sindsdien is het onderwerp af en toe nog ter sprake gekomen. “Ik heb gezegd dat ze er altijd naar mag vragen. Ook als het niet helemaal duidelijk is,” aldus de realityster.

Ontmoeting

Een ontmoeting met haar biologische vader is er nog niet geweest. Toen Maxime die mogelijkheid voorzichtig ter sprake bracht, was Claire daar nog niet aan toe. “‘Dat hoeft nu nog niet,’ zei ze,” vertelt Maxime.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

