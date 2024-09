Grote opluchting voor Maxime Meiland

Maxime Meiland hoeft niet onder ede te getuigen over de vermeende verkrachting waar zij in 2010 slachtoffer van zou zijn geweest. Een verzoek hierover van de man die zij daarvan beschuldigd is door de rechtbank in Den Haag afgewezen.

De rechter vindt de psychische belasting die zo’n verhoor voor Meiland zou betekenen doorslaggevend om het verzoek af te wijzen. De vermeende dader is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Sébas Diekstra en Allon Kijl, de advocaten die Meiland bijstaan, zijn blij met de beslissing van de rechter. Zij vinden “het niets minder dan terecht” dat de rechtbank het verzoek heeft afgewezen. “Daarbij is het goed om te constateren dat de onnodige psychische belasting van cliënte bij een getuigenverhoor een doorslaggevende rol heeft gespeeld. We zijn blij voor cliënte dat zij dit niet hoeft te ondergaan.”

In mei werd bekend dat het Openbaar Ministerie het onderzoek naar Meilands aangifte van verkrachting heeft afgerond en dat er geen ondersteunend bewijs voor was gevonden. Eerder werd al een aangifte van smaad door de vermeende dader geseponeerd. Meiland had over de verkrachting geschreven in haar biografie. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de zomer van 2010 in Lisse.