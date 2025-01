Gert Verhulst is bang dat familiegeluk kapot gaat

Gert Verhulst is nooit bang voor de zakelijke beslissingen die hij neemt. “Anders onderneem je niets,” is zijn redenatie. In zijn privéleven kent hij veel meer angsten. De Vlaming is bang dat er iets gebeurt dat zijn familiegeluk kapotmaakt, vertelt hij deze week in Weekend.

Op zakelijk gebied is Gert Verhulst eigenlijk nooit onzeker, bekent hij deze week in Weekend. “Je mag nooit bang zijn dat iets zakelijk niet lukt. Als je bang bent, onderneem je niets. Dus je moet altijd van het beste scenario uitgaan.” Privé is dat wel anders… Gert is bang dat het geluk dat zijn gezin kent zomaar over kan zijn.

Lees ook: Gert Verhulst wil geen talkshow in Nederland

Hoogtepunt

“We zitten nu met de familie op een soort hoogtepunt van ons geluk. Je weet dat het bijna niet beter kan worden, dat het alleen achteruit kan gaan op de één of andere manier. Ik ben altijd bang dat er iets zal gebeuren wat dat familiegeluk kapot zou maken,” aldus Gert.

Lees het hele interview met Gert Verhulst, waarin hij onder meer onthult waar hij emotioneel van wordt én de eigenschappen die hij waardeert in Nederlanders, in Weekend nummer 2. Deze editie ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.