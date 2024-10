Gert Verhulst wil geen talkshow in Nederland

Gert Verhulst heeft de mogelijkheid afgeslagen om zijn talkshow De Tafel van Gert in Nederland uit te zenden. Dat heeft de 56-jarige Belgische presentator verteld in een interview met Lex Gaarthuis op Radio 10.

“Er zijn een paar Nederlandse producenten komen kijken en die zeggen: nou, dit kan een-op-een zo in Nederland op de buis”, aldus Verhulst, die ook zegt “aanbiedingen” te hebben gehad. “Maar die heb ik dus afgeslagen”, verduidelijkt hij.

Voorlopig ziet Verhulst zijn programma niet naar Nederland komen. Hij heeft het “al druk genoeg”. Volgens Verhulst zijn talkshows in Nederland ook heel anders dan in België. “De talkshows in Nederland zijn veel serieuzer en de gesprekken duren ook langer en zijn diepgaander dan bij ons.”