Buddy Vedder: ‘Wist niet of ik het in mijn mars had’

Buddy Vedder is een harde werker. En dat betaalt zich uit. Ook weet hij dondersgoed wat zijn sterke kanten zijn en dat zijn dingen waardoor hij het in zijn ogen ver kan schoppen. “In een wereld waarin veel grote sterren rondlopen, is het prettig om er iemand bij te hebben die niet per se vooraan hoeft te staan,” bekent hij deze week in Weekend.

Toen Buddy Vedder negen jaar geleden begon bij GTST had hij nooit kunnen bedenken waar zijn carrière hem vandaag de dag zou brengen. “Ik had er ook niet over gedroomd, eerlijk gezegd. Ik wist niet of ik het wel allemaal in mijn mars had, maar ik mag elk jaar weer terugkomen. Ik werk er ook hard voor.”

Dienstbaar

Buddy ziet zijn positieve energie als zijn sterkte punt. “En dat ik mezelf dienstbaar op kan stellen aan de rest. In een wereld waarin veel grote sterren rondlopen, is het prettig om er iemand bij te hebben die niet per se vooraan hoeft te staan. Ik ben er voor anderen.”

