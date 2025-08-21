Rob Kemps en Stephanie Klaver trouwen dit weekend

Wedding bells! Rob Kemps (39) en zijn verloofde Stephanie Klaver stappen dit weekend in het huwelijksbootje. Dat bevestigt de manager van Rob aan RTL Boulevard.

In besloten kring

Vorig jaar september deed de Snollebollekes-zanger zijn huwelijksaanzoek in Parijs en inmiddels is duidelijk dat de grote dag nu echt gaat plaatsvinden. Ook vertelt zijn manager dat het huwelijk in besloten kring wordt gevierd. Eerder lekte via juicekanaal RealityFBI uit dat de bruiloft dit weekend gepland stond.

Zomerse bruiloft in Parijs

Hoewel Rob de details voor zichzelf houdt, liet hij eerder al doorschemeren dat Parijs het decor wordt van hun romantische dag. Begin dit jaar vertelde hij in het radioprogramma Lunch Lekker met Daniel Dekker dat het plan was om in de zomer te trouwen. “We mikken op deze zomer. We hebben allebei een flinke agenda, maar we gaan echt proberen om deze zomer ruimte te maken. Want ik vind: als je iemand ten huwelijk vraagt, moet je het wel gaan doen,” zei hij toen.

Rob en Stephanie zijn sinds 2023 een setje. Vlak voor zijn verjaardag in 2024 vroeg Rob op het uiterste puntje van Île Saint-Louis in Parijs aan Stephanie of ze met hem wilde trouwen. ‘Vandaag blaas ik 39 kaarsjes uit’ begon hij zijn bericht op Instagram. ‘Het grootste cadeau kreeg ik gisteren toen ik op het uiterste puntje van Île Saint-Louis vroeg aan de liefde van m’n leven of ze met me wil trouwen en gelukkig zei ze JA. Ik kan niet omschrijven hoe blij en trots ik ben. Zoveel liefde voor jou. Dit is nu al de fijnste verjaardag ooit,’ ging hij enthousiast verder.

