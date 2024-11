Zangeres Do: ‘Jonge artiesten missen veelzijdigheid’

The Voice keert terug op tv en zangeres Do heeft daar, ondanks een eigen “onprettige” ervaring, geen probleem mee. Zolang er uiteraard niet wéér misstanden plaatsvinden, maar ze gaat er vanuit dat die situatie zich niet meer herhaalt, vertelt ze deze week in Weekend. “Dat kan ik me bijna niet voorstellen, met zoveel focus erop.”

Ondanks haar eigen “onprettige” ervaring met de regisseur van The Voice Of Holland zou zangeres Do met veel plezier plaatsnemen in een van de rode stoelen. “Zeker. Ik zou het heel leuk vinden om coach te zijn. Ik heb heel veel ervaring die ik kan delen. Ik beschouw mezelf als een artiest van de oude stempel. Ik denk dat veel jonge artiesten de veelzijdigheid missen en ik zou hen willen helpen om die bij te spijkeren.”

Lees ook: Zangeres Do over Jeroen Rietbergen: ‘Heb hem geslagen’

Focus

Do vindt het dan ook prima dat The Voice weer terugkeert op tv. “Het programma is hartstikke leuk, ik kan me voorstellen dat het leuk is voor mensen om daar weer aan mee te doen. En laten we hopen dat de situatie zich niet meer herhaalt. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen nu, met zoveel focus daarop.”

Lees het hele interview met Do, waarin ze onder meer terugblikt op dit jaar en vooruitkijkt naar 2025, in Weekend nummer 46, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.