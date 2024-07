Zanger Yves Berendse zelf niet aanwezig bij plagiaatzaak rond ‘Zin in jou’

Zanger Yves Berendse is donderdagmiddag zelf niet aanwezig op de zitting in de plagiaatzaak waarin hij is aangeklaagd. De zaak dient om 13.00 uur in de rechtbank in Lelystad. Zijn advocaat deelde niets over de reden van de afwezigheid van Berendse.

Berendse staat donderdag voor de rechter omdat songwriter Melchior Rietveldt hem beschuldigt van plagiaat. Volgens Rietveldt heeft Berendse zonder toestemming zijn nummer Vreselijk Zin In Jou bewerkt voor het lied Zin In Jou waarmee Berendse nu succes heeft.

Berendse bracht het nummer Zin In Jou in 2016 uit, maar deed dat dit jaar opnieuw. Vreselijk Zin In Jou verscheen in 2008. Pierre Kleinjans, de zanger van het origineel, is donderdagmiddag wel aanwezig.

Wat vind jij? Lijken deze nummers wel érg veel op elkaar..?