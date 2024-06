Yves Berendse moet voor rechter verschijnen

Yves Berendse moet donderdag voor de rechter verschijnen omdat hij wordt beschuldigd van plagiaat. Songwriter Melchior Rietveldt heeft een kort geding aangespannen omdat de zanger volgens hem zonder toestemming zijn nummer Vreselijk Zin In Jou heeft bewerkt voor zijn nummer Zin In Jou. Dat bevestigt de manager van Berendse aan het ANP. De advocaat van Rietveldt was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.

Volgens de manager van de zanger is hij “volstrekt onnodig” gedagvaard. “Dit kort geding gaat namelijk inhoudelijk over de vraag wie het auteursrecht heeft op het nummer Zin In Jou. Yves Berendse is niet de schrijver van het nummer, hij heeft niets bewerkt en hij heeft ook geen auteursrecht op Zin In Jou. Yves is ‘slechts’ de zanger en uitvoerend artiest van het nummer Zin In Jou.”

Zin In Jou verscheen in 2016 en werd dit jaar opnieuw uitgebracht. Vreselijk Zin In Jou kwam uit in 2008.