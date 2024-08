Yvon Jaspers over Boer zoekt Vrouw: we gaan het dit jaar anders doen

De zes boeren die dit najaar aan de kijker worden voorgesteld in de zogenoemde kick-off-aflevering van Boer zoekt Vrouw, worden ook in de rest van het seizoen gevolgd in hun zoektocht naar een partner. Er vallen dus geen boeren af omdat zij niet genoeg brieven hebben gekregen. Dat meldt omroep KRO-NCRV maandag.

“We gaan het dit jaar iets anders doen”, laat presentatrice Yvon Jaspers weten. “Op 22 september maak je kennis met zes bijzondere boeren en van alle zes blijven we het liefdesavontuur van begin tot eind volgen op televisie. Op deze manier speelt het aantal brieven geen rol en krijgt iedereen een kans.” Ook anders is dat er zes boeren gevolgd worden, waar dat er in eerdere reeksen altijd vijf waren.

Bijzonder

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat het eerste seizoen van de boerendatingshow op televisie werd uitgezonden. Jaspers laat weten de afgelopen maanden “kriskras” door Nederland te hebben gereden om de boeren alvast beter te leren kennen. “Ik bewonder het dat ze hun persoonlijke verhaal en hoop met ons delen. Dat blijft ook na twintig jaar Boer zoekt Vrouw heel erg bijzonder.”

Beeld: KRO-NCRV