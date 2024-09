Youp van ’t Hek heeft geen idee waar zijn legendarische Ajax-sjaal is gebleven

Youp van ’t Hek weet niet waar de Ajax-sjaal ligt die hij altijd aan het eind van zijn voorstelling om zijn nek droeg. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb geen museumpje of zo”, zegt de 70-jarige cabaretier zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. “Ik denk wel dat mijn vrouw weet waar die is, die zou hem wel ergens in een mooi hoekje hebben neergelegd.”

Van ’t Hek, die in mei zijn allerlaatste voorstelling ooit speelde, droeg al dertig jaar dezelfde sjaal op het podium. Daarvoor was het een andere van Ajax, maar die is ooit gestolen in De Kleine Komedie.

Lees ook: Youp van ’t Hek zwaait af na allerlaatste show in Carré

Afgelopen

De traditie begon onder het mom van: “Voorstelling voorbij, handdoek om”, legt Van ’t Hek uit. “Het was ook een beetje aanstellerij. Ook een beetje: ‘Kijk mij eens moe en bezweet zijn’. Een beetje theater.” Het bleek een fijne afsluiting te zijn. “Ik merkte dat het duidelijk was: nu is het afgelopen.”