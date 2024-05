Youp van ’t Hek zwaait af na allerlaatste show in Carré

Youp van ’t Hek heeft zaterdag zijn allerlaatste voorstelling ooit gespeeld. De 70-jarige cabaretier stond voor een bomvol Carré waar hij ten overstaan van onder meer vrienden en bekenden zijn afscheidstournee De Laatste Ronde afsloot. Van ’t Hek kreeg na zijn slotakkoord een applaus dat enkele minuten aanhield, maar wat de cabaretier zelf tot een einde maande.

In zijn slotwoord zei Van ’t Hek dat hij het besluit om te stoppen met zijn “volle verstand” heeft genomen. “Op een pak melk staat ten slotte ook een datum”, zei hij. De laatste voorstelling van Van ’t Hek was de 276e keer dat hij solo op het podium van Carré stond. Ook deelde hij dat hij in de 51 jaar dat hij als cabaretier actief was meer dan 6000 voorstellingen heeft gespeeld. Tijdens zijn succesvolle solocarrière maakte hij 28 programma’s waaronder tien oudejaarsconferences.

Niemand weet hoe laat het is ❤️de zaal zingt mee #Youp pic.twitter.com/SiuXAXpoWw — Robbert Blokland (@bobbyblok) May 25, 2024

Tour ging langer door

De cabaretier begon zijn afscheidstour in oktober 2021 en zou de allerlaatste show eigenlijk op zijn verjaardag op 28 februari van dit jaar spelen. Maar omdat er door coronamaatregelen enkele shows niet doorgingen, ging de tour wat langer door.