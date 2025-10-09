Yolanthe Cabau over prestatiedruk: ‘Ben ik wel goed genoeg?’

Yolanthe Cabau

09/10/2025

Yolanthe Cabau (40) laat opnieuw zien dat achter alle glamour ook een kwetsbare kant schuilt. In haar nieuwe film ‘Perfectly Imperfect’ kruipt ze in de huid van Nicky, een model dat worstelt met haar zelfbeeld en prestatiedruk. Tegen ‘Grazia’ vertelt Yolanthe dat het verhaal haar persoonlijk raakt.

Pijn en onzekerheid

“Waarom leggen we de lat zo hoog voor onszelf? En waarom laten we anderen bepalen wanneer je goed genoeg bent?”, vraagt Yolanthe zich af. Hoewel haar eigen leven anders is dan dat van haar personage, herkent ze veel in Nicky. “Nicky vlucht in drugs en feesten en dat is niet wie ik ben. Maar de pijn en onzekerheid die ze voelt, die herkent elke vrouw”

Persoonlijke strijd

De film draait om perfectionisme en zelfacceptatie, thema’s die Yolanthe zelf goed kent. “Voordat ik Xess kreeg, was het voor mij heel moeilijk om kinderen te krijgen. Dat was een intens traject met veel tranen. Je vraagt je dan af: ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel?”

Die ervaringen hielpen haar zich in te leven in Nicky. “Iedereen heeft zijn eigen manier om met pijn om te gaan. Ik heb geleerd dat kwetsbaarheid juist kracht is. Dat is ook wat ik met deze film wil laten zien.”

De druk die veel vrouwen voelen

Volgens Yolanthe is Perfectly Imperfect meer dan een dramafilm over een model: het is een eerlijke blik op de druk die veel vrouwen voelen. Daarom hoopt ze ook dat mensen die de film kijken, ‘de kracht terugvinden om oké te zijn met zichzelf’.

Perfectly Imperfect is vanaf 6 november te zien in de bioscoop.

