Yolanthe Cabau over realityserie: ‘Beetje eng’

Edson da Graça over ziekte Freek Rikkerink: “Verschrikkelijk!”

Edson da Graça, de nieuwe presentator van The Voice Holland, laat zich voor de camera van Shownieuws uit over het verdrietige nieuws dat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek is. “Verschrikkelijk! Wat Suzan & Freek overkomt is ongelooflijk triest”, aldus Edson. “Ik kan me niet voorstellen hoe verdrietig dat is…” Suzan en Freek zouden coach zijn in het nieuwe seizoen…