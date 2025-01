Winter Vol Liefde-kandidaat Mike onthult: ik kwam via castingbureau bij Edith in Oostenrijk terecht

De insteek van B&B Vol Liefde en de wintereditie Winter vol Liefde is dat B&B-eigenaren zich via een video voorstellen en geïnteresseerden moeten zichzelf vervolgens via een filmpje verkopen om uitgekozen te worden voor een – hopelijk – stomend liefdesavontuur in de B&B’s van de kandidaten. Maar in werkelijkheid gaat het héél anders, onthult Mike van der Vlis, die vorig jaar uiteindelijk met frisse tegenzin afreisde naar Edith in Oostenrijk, aan Weekend…

Hij stond namelijk ingeschreven bij een castingbureau, in de hoop een rolletje te scoren in de serie Mocro Maffia. Maar al snel werd hij door RTL benaderd voor een héél andere rol, namelijk die van potentiële ‘love interest’ voor Edith, die een B&B heeft in Oostenrijk. “Voor Edith hadden zich niet veel mensen aangemeld”, onthult Mike. “Met alle respect, ik vind haar persoonlijk ook niet zo aantrekkelijk. Dus RTL zat natuurlijk een beetje met de handen in het haar: wat moeten we nu?”

Maar Edith is helemaal Mike’s type niet. Toch liet RTL het er niet bij zitten: ze bleven maar bellen. “Een paar dagen later belden ze wéér, op zondagavond, en vroegen of ik de volgende dag naar hun kantoor wilde komen. Ik dacht: waarom niet? Ze zouden voor alles zorgen, inclusief eten. En dat deden ze ook: er stond een wijntje en sushi voor me klaar op tafel. Nou, die donderdag zat ik in het vliegtuig naar Oostenrijk…”

‘Niet chill’

Eenmaal in Oostenrijk liet Mike toch een stevig staaltje acteerwerk zien… “Het enige wat ik acteerde, was dat ik deed alsof ik haar leuk vond. Maar op een gegeven moment was ik de enige die nog overbleef. Toen werd het wel moeilijker, vooral een-op-een. Ik werd heel afstandelijk, en de anticlimax voor haar was natuurlijk dat moment boven op die berg, met dat picknickmandje, de essen wijn en het prachtige uitzicht. Ik kreeg het er gewoon benauwd van.” Edith trapte echter vól in de acteerkunsten van Mike en was van plan een dikke smakkerd op hem te planten… “Gelukkig heeft ze dat niet gedaan, want dat had ik niet chill gevonden”, aldus Mike.

Beeld: Instagram@mikevandervlis

