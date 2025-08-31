Portretten Presentatieduo Jeroen Pauw En Tim De Wit

Verlies Loretta en Manuëla zet Jeroen Pauw aan het denken: ‘Wat is écht belangrijk?’

Tekst: Denise Delgado

31/08/2025

Het is inmiddels zo’n vijf jaar geleden dat Jeroen Pauw (65) aankondigde de talkshowwereld achter zich te laten, maar nog steeds staat hij volop in de schijnwerpers. Toch laat hij aan het AD laat hij weten dat hij ook weer zo vertrekt zodra er iemand is die zijn werk kan overnemen.

Geen geschikte opvolger

“Ik doe dit nog altijd met plezier”, zegt Jeroen. “Maar ik riep ooit tegen BNNVara: Matthijs van Nieuwkerk en ik zijn even oud, er komt een moment dat we er geen zin meer in hebben.” Hoewel de omroep inmiddels veel jong talent heeft opgeleid, is een geschikte opvolger nog niet gevonden, benadrukt de presentator.

Lees ook: Jeroen Pauw begrijpt geëmotioneerde collega Sophie Hilbrand

Wanneer hij zelf echt stopt, blijft onduidelijk. “Ik kan er geen jaartal op plakken, maar dat het een keer ophoudt, dat is wel aanstaande.” Jeroen voelt zich bevoorrecht dat hij dit werk nog mag doen, maar geeft toe dat hij inmiddels ook genoeg verdiend heeft.

Twee belangrijke vrouwen in zijn leven

Het verlies van twee dierbare vriendinnen, Loretta Schrijver en Manuëla Kemp, bracht hem bovendien opnieuw tot bezinning. “Dan word je weer even tot de orde geroepen. Wat is écht belangrijk in het leven.” Daarom omarmt hij dit zolang hij het leuk vindt. Jeroen gaat verder: “Maar als ik denk dat er iemand is bijgekomen die het kan overnemen, ga ik weg”.

Lees ook: Loretta Schrijver op 68-jarige leeftijd overleden

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

K3 past songtekst aan die beter bij deze tijd past
Dit is Herald, de verloofde van Carlo Boszhard
Vader Ron en Carlo Boszhard overleden: ‘De stille kracht in ons gezin’
George Clooney mist persconferentie door ziekte

Uit andere media

Party Roodkapje Lente2017 5000x3333px Z Nr 15114

Wist jij dat deze bekende stemmen in de Efteling sprookjes vertellen?

Eerder dit jaar werd De Prinses op de Erwt als 31ste sprookje toegevoegd aan het Sprookjesbos van de Efteling. Bij het kijktafereel wordt het verhaal verteld in de vorm van een lied, gezongen door de Belgische zangeres Geike Arnaert. Zij is niet de enige ster die in de Efteling haar stem laat horen, want in het Sprookjesbos klinken ook de stemmen van tal van bekende Nederlanders. Op de website van Party vind je een overzicht.
Weekend Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs

Dit is Herald, de verloofde van Carlo Boszhard

Carlo Boszhard is al jarenlang een van de bekendste gezichten op de Nederlandse televisie. Achter hem staat echter een even belangrijke kracht: zijn partner Herald Adolfs uit Almelo. Samen vormen ze een team waarin persoonlijke band en professionele samenwerking moeiteloos samenkomen.
Sante menstruatiescheten

Wat zijn menstruatiescheten? (En wat kun je eraan doen?)

Inmiddels praten we veel openlijker over onze menstruatie dan vroeger, maar er blijven altijd van die gênante dingen waar je liever niet over begint. Winderigheid tijdens je menstruatie bijvoorbeeld. Ook wel bekend als ‘menstruation farts’.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Waarom zou hij nu achter mij aan zitten?’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise