Verlies Loretta en Manuëla zet Jeroen Pauw aan het denken: ‘Wat is écht belangrijk?’

Tekst: Denise Delgado

Het is inmiddels zo’n vijf jaar geleden dat Jeroen Pauw (65) aankondigde de talkshowwereld achter zich te laten, maar nog steeds staat hij volop in de schijnwerpers. Toch laat hij aan het AD laat hij weten dat hij ook weer zo vertrekt zodra er iemand is die zijn werk kan overnemen.

Geen geschikte opvolger

“Ik doe dit nog altijd met plezier”, zegt Jeroen. “Maar ik riep ooit tegen BNNVara: Matthijs van Nieuwkerk en ik zijn even oud, er komt een moment dat we er geen zin meer in hebben.” Hoewel de omroep inmiddels veel jong talent heeft opgeleid, is een geschikte opvolger nog niet gevonden, benadrukt de presentator.

Wanneer hij zelf echt stopt, blijft onduidelijk. “Ik kan er geen jaartal op plakken, maar dat het een keer ophoudt, dat is wel aanstaande.” Jeroen voelt zich bevoorrecht dat hij dit werk nog mag doen, maar geeft toe dat hij inmiddels ook genoeg verdiend heeft.

Twee belangrijke vrouwen in zijn leven

Het verlies van twee dierbare vriendinnen, Loretta Schrijver en Manuëla Kemp, bracht hem bovendien opnieuw tot bezinning. “Dan word je weer even tot de orde geroepen. Wat is écht belangrijk in het leven.” Daarom omarmt hij dit zolang hij het leuk vindt. Jeroen gaat verder: “Maar als ik denk dat er iemand is bijgekomen die het kan overnemen, ga ik weg”.

BEELD: ANP