Tygo Gernandt speelt eerste vrouwenrol

Tygo Gernandt speelt de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse familiefilm Juffrouw Pots. De 50-jarige acteur is begin 2025 te zien als het titelpersonage in de verfilming van het boek van Tosca Menten, maakte distributeur Independent Films dinsdag bekend. Het is de eerste keer dat Gernandt als vrouw in een film te zien is.

De opnames van de film zijn deze week gestart. Andere grote rollen zijn weggelegd voor Juliëtte van de Weerdt, Pepijn Bouwens, Sem van der Horst, Anniek Pheifer, Huub Smit en Tim Haars. Ook zanger Douwe Bob Posthuma is te zien in de film van regisseur Martijn Smits, in een bijrol.

In Juffrouw Pots moet de klas wennen aan de vreselijke nieuwe docent die voor de klas staat. Kaya en Simon vertrouwen de pinnige juf voor geen meter en ze besluiten niet te rusten voor ze Pots weg hebben gekregen. Maar dan onderschatten ze de sluwheid en de nare plannen van de nieuwe juf.

Dummie de Mummie

Gernandt hintte afgelopen week in de podcast van Fernando Halman al op de rol. Hij vertelde onder meer thuis op hoge hakken te lopen ter voorbereiding. Van schrijfster Tosca Menten werd eerder ook de succesvolle reeks Dummie de Mummie verfilmd. Juffrouw Pots wordt geproduceerd Edvard van ’t Wout en Diede in ’t Veld en is vanaf 5 februari in de bioscopen te zien.