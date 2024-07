Dianne van den Eng stomverbaasd over uitspraken ex Tygo Gernandt: ‘We zijn juist definitief uit elkaar’

Vorige week vertelde Tygo Gernandt in Weekend dat hij en Dianne van den Eng weer samen zijn. Maar volgens Dianne is dit helemaal niet waar. Zij klopte deze week dan ook bij Weekend aan om haar verbazing uit te spreken over deze bewering. “We zijn juist definitief uit elkaar.”

Stomverbaasd las Dianne van den Eng vorige week het interview met haar ex-vriend Tygo Gernandt in Weekend. Hierin zei hij dat hij nog steeds ontzettend veel van haar houdt, erg verliefd op haar is en dat hun relatie eigenlijk nooit echt stuk is gegaan. Ze zocht contact met Weekend op om deze uitspraken te reageren. “We zijn juist definitief uit elkaar. Ik was echt verbaasd door wat hij zei.”

Veel blabla

Wat betreft Dianne staat er na een lange periode van pauzes en toch maar weer proberen nu écht een punt achter hun relatie. “Er is zoveel gebeurd. Het werkt gewoon niet. Ik ben vrijgezel. Hij stuurt me nog wel berichtjes dat hij zoveel van me houdt en me mist. Het is veel blabla.”

