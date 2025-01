Tatum Dagelet ervaart: actrices tussen 45 en 65 komen moeilijk aan werk

Tatum Dagelet ziet dat het voor actrices tussen de 45 en 65 moeilijker is om werk te krijgen. Dat vertelde de 49-jarige actrice in NOS Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1.

“Ik acteer niet heel veel meer, maar ik merk wel dat het lijkt alsof er van je 45e tot je 65e een soort ‘gap’ is, waarin die rollen niet meer beschikbaar zijn”, zegt de actrice. “Of je bent nog net de moeder van iemand, en daarna ben je oma. Maar tussen 45 en 65 is niet zo veel meer te doen.”

Lees ook: Tatum Dagelet opnieuw verliefd

Dochter van Huub Stapel

Zelf is Dagelet binnenkort te zien in Amsterdamned II, waarin ze – net als in de eerste film uit 1988 – de rol van Anneke Visser speelt. “Dat is ook heel leuk juist”, zegt de actrice daarover. “Want dat maak je bijna nooit mee, dat je 37 jaar later weer de dochter speelt van Huub Stapel. Dat is een uniek gegeven, dat kom je niet heel vaak tegen in film.”