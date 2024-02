Fajah Lourens kreeg bijzondere erfenis van vader: 1500 xtc-pillen

Fajah Lourens kreeg jaren geleden van haar vader een wel heel opmerkelijke erfenis, vertelt ze aan Weekend. Namelijk: 1500 xtc-pillen. Het verbaasde haar niet echt. “Ja, als je een vader hebt die op het randje leeft…” Maar de hele dag trippen als een malle, dat deed ze niet.

“Ik had dat nog nooit gedaan, ik had tot mijn 21ste nooit drugs gebruikt. Ik durfde dat eigenlijk niet, ik denk ook vanwege mijn jeugd. In die tijd werd je best wel bang gemaakt voor xtc, dat je er dood aan kon gaan als je een verkeerde pil slikte.” Toch heeft ze uiteindelijk veel van haar ‘erfenis’ zelf opgebruikt. “Ik dacht: dit is van mijn vader, die gaat heus geen mensen vermoorden met verkeerde pillen. Toen heb ik het geprobeerd en ik voelde me supergelukkig. Het was in de periode dat mijn vader net dood was, ik de wijde wereld introk en het allemaal niet zo goed wist. Dan denk je al snel: ik neem er nog een.”

Maar, benadrukt ze, alleen in het weekend. “Ik haalde ook niet door, in de zin dat ik geen dagen doorging. Ik was niet op die manier verslaafd.”

Sportverslaving

Met een vader die, zoals Fajah het omschrijft, “op het randje leefde” en een moeder die tot voor kort elke dag wiet gebruikte, ligt een verslaving toch op de loer. Verslaafd raakte ze, maar niet aan de xtc die ze van haar vader erfde of de wiet waar haar moeder zo dol op was, maar aan sporten. In 2012 gooide ze alles om, beschrijft ze. “Als je een onveilige hechting had in je jeugd, is drugs of sporten een soort zelfmedicatie. Daardoor maak je bepaalde stofjes aan in je hersenen die je miste. Het ging van de ene verslaving in de andere, tot ik dat doorhad. Mijn sportverslaving duurde tot 2019.”

Pak stroopwafels

Haar nieuwe boek KillerMindset gaat dan ook níet, zoals haar voorgaande boeken, over het bereiken van een ‘killerbody’, maar over korte metten maken met je innerlijke saboteur en beperkende overtuigingen. “Toen was ik heel obsessief met gezond eten bezig, en nu lééf ik gewoon veel meer, ben ik veel meer in balans. Ik heb gisteren een heel pak stroopwafels leeggegeten!”

