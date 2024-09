Tamara Elbaz continu beveiligd na geweldsincident: onwerkelijk

Tamara Elbaz wordt “continu beveiligd” nadat zij slachtoffer is geworden van een geweldsincident. Dat meldt de 42-jarige realityster in een bericht op Instagram. “Door de gebeurtenis” mag Elbaz ook niet naar haar eigen huis of in haar eigen auto’s rijden, schrijft ze.

Elbaz noemt de afgelopen dagen “onwerkelijk”. “Maar gelukkig zijn er veel mensen die ons helpen hier doorheen te komen”, aldus de realityster, die onder meer bekend is van The Real Housewives of Amsterdam.

Woensdag meldde Elbaz dat zij slachtoffer was van een “groot geweldsincident”, terwijl haar zoontje toekeek. De vermoedelijke daders zijn twee minderjarige jongens. Zij werden gearresteerd en zitten nog vast. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

Mishandeling gefilmd

“Ik hoop snel duidelijkheid te krijgen over het motief, waarom mijn mishandeling gefilmd moest worden en of er een opdrachtgever achterhaald kan worden”, aldus Elbaz.