Suzan & Freek delen zeldzaam kijkje met baby Sef in nieuwe videoclip

Tekst: Denise Delgado

Suzan en Freek Rikkerink hebben vrijdag hun nieuwe single ‘Halverwege’ uitgebracht. In het nummer zingen ze over hun relatie en hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden, juist als het leven druk of ingewikkeld is.

Steun en zorgen

Op Instagram leggen Suzan en Freek uit dat het lied gaat over samen dragen: mooie momenten delen, maar ook de minder fijne. Ze schrijven dat je soms bang bent om de ander te belasten, terwijl je juist wil helpen en ‘en het liefst alle zorgen wegnemen’. “Vanuit deze gedachte is Halverwege geschreven.

Bij dat persoonlijke nummer hoort volgens het duo ook een persoonlijke videoclip. Fans krijgen daarin een intiem inkijkje in de afgelopen drieënhalve maand met hun pasgeboren zoon Sef.

Genieten van het prille gezin

In de beelden is te zien hoe Suzan en Freek volop genieten van hun nieuwe leven als ouders. Ze noemen de clip een terugblik op een periode waarin ze ‘volledig hebben kunnen genieten’ van Sef, van elkaar en van het leven.

BEELD: @SUZANENFREEK