Suzan & Freek vergeten eigen songteksten: ‘Moesten googelen’

Tekst: Nicky Molendijk

Suzan & Freek zijn eind vorig jaar drie maanden op reis geweest door Nieuw-Zeeland, Australië en Japan. Nu is het stel flink aan het repeteren voor hun aankomende shows en daar hebben ze soms wat moeite mee. In de 538 Ochtendshow vertelt Freek dat ze al meerdere keren de tekst van hun eigen liedjes zijn vergeten.

“De afgelopen dagen hebben we wel een paar keer gehad, het is heel triest, dat we op Google moesten kijken hoe onze eigen songtekst ook alweer ging”, onthult de zanger bij Radio 538. Gelukkig geeft hij ook aan dat het “over het algemeen heel snel gaat” om de liedjes er weer in te krijgen.

De zanger kan er zelf wel om lachen. “Het voelt heel triest dat je dan naar songteksten.nl moet gaan voor je eigen songtekst”, zegt hij. Radiomaker Tim Klijn antwoordt hierop: “En dan moet je nog maar hopen dat ze er goed op staan”.