Soundos El Ahmadi verbaasd over modaal inkomen: ‘Krijg ik rillingen van’

Tekst: Denise Delgado

In de nieuwste aflevering van ‘Bims de Podcast’ schuift burgemeester Femke Halsema (59) aan. Het gesprek neemt een onverwachte wending als cabaretier Soundos El Ahmadi (43) aangeeft dat ze geen idee had wat het modaal inkomen is.

Meer dan de burgemeester van Amsterdam

“Ik wist niet dat modaal 30.000 euro was per jaar. Ik zei: ‘Hoe doen mensen dat?’ Ik begreep dat niet,” zegt Soundos, die toegeeft dat ze aanzienlijk meer verdient dan de burgermoeder. Daarop reageert Halsema: “Ik begrijp dat jullie allemaal boven modaal zijn eigenlijk, hè?”

Wanneer Halsema reageert dat de podcastmakers ‘allemaal boven modaal’ zitten, besluit Soundos te grappen over haar salaris. “Ik zag wat jij verdient en daar zou ik ook niet blij mee zijn, hoor. Krijg ik ook de rillingen van.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Soundos El Ahmadi bevallen van tweede kindje

Op de vraag of ze meer verdient dan de burgemeester, antwoordt Soundos lachend: “Jazeker. Sterker nog: in februari vorig jaar heb ik in één maand verdiend wat jij in een jaar krijgt.” Halsema kan er uiteindelijk ook om lachen: “Ongelooflijke ordinaire patser ben jij eigenlijk, hè?”

Niet iedereen kan erom lachen

Niet alle kijkers kunnen de humor waarderen. Onder de video wordt Soundos ‘neerbuigend’ genoemd en vragen sommigen zich af waarom ze ‘altijd over geld’ begint. ‘Sorry jongens dat ik zo succesvol ben,’ schrijft Soundos op haar beurt waarna een ander reageert: ‘Wees dan ook een patser en trots op wat je kunt. Wij kunnen het niet. Lach alleen geen mensen uit, dat is gemeen.’ Een andere kijker voegt toe: ‘Geeft niet hoor, is je gegund en ik stuur je wel een open tikkie.’

Naast haar cabaretcarrière is Soundos tegenwoordig ook jurylid bij Holland’s Got Talent. Daar heeft Johan Derksen iets over te zeggen. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP