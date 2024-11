Dit zijn de finalisten van Holland’s Got Talent 2024

Vijf acts wisten zich vorige week tijdens Holland’s Got Talent te plaatsen voor de finale. Tien nieuwe talenten hebben om een plek in de eindstrijd gestreden. De druk is hoog, en de verwachtingen zijn nog groter! Wie wist de jury dit keer te overtuigen?

De jury benadrukt dat het niveau dit seizoen bijzonder hoog is, wat hun keuze des te moeilijker maakt. Uiteindelijk kunnen slechts vijf acts door naar de finale, wat voor de jury een behoorlijk lastige taak bleek.

De eerste plek gaat naar een favoriet van de jury: World of Afro, een dansgroep die tijdens hun auditie al indruk maakte met een golden buzzer. Dan Karaty mag hen de finaleplek toewijzen, en Edson da Graça steunt deze keuze voluit. “Als ik nu nog een golden buzzer had, had ik hem weer ingedrukt,” aldus een enthousiaste Edson.

Ook de tweede act die doorstroomt naar de finale kreeg al eerder een golden buzzer tijdens de audities. Edson onthult met trots de naam en prijst de deelnemers voor hun talent om een ware show neer te zetten.

De derde finalist zingt, net als The Diamond Baritones, opera. Toch kan de jury niet om haar indrukwekkende talent heen. Jenske weet de jury diep te raken met een prachtig nummer. Chantal Janzen licht toe: “Soms zit je op het puntje van je stoel en wil je meedoen. Maar bij andere acts leun je juist ontspannen achterover omdat je weet: dit zit helemaal goed. Hier kan ik gewoon van genieten.”

Met nog maar twee finaleplaatsen over, gaat de voorlaatste plek naar Michelle. Haar unieke hoepelact verbaast de jury opnieuw; dit keer betreedt ze het podium met een lichaam bedekt in glow-in-the-dark-bodypaint. Haar opvallende verschijning en indrukwekkende act maken duidelijk weer veel indruk.

De laatste plek in de finale gaat naar dansgroep The Funky Toddlers. “Dit was niet makkelijk,” aldus Dan. Het enthousiasme van het publiek spat ervan af. Dit blijkt vooral uit de staande ovatie die dansgroep The Funky Toddlers kreeg na hun optreden. “Echt Funky Toddlers, dit was een verrassing. Dit was echt by far jullie beste optreden op dit podium.” Hij is erg te spreken over de verbeteringen ten opzichte van vorige keer. “In het verleden dacht ik: het is een beetje rommelig. (…) Misschien is het mooiste wat ik tot nu toe heb gezien.” Vooral Edson was onder de indruk van het enthousiasme en talent van deze jonge dansers. Bekijk hieronder The Funky Toddlers tijdens het repeteren:

In de finale zullen deze kandidaten het opnemen tegen Floran, het duo vader en dochter Cody en Sienna, Danilo, Britt en Roos, en Generation X. Wie zal uiteindelijk de titel winnen? Ontdek het aanstaande vrijdag om 20.00 uur op RTL 4.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP