S10 maakt nieuw album met Britse muzikant Jordan Fish

Het lijkt erop dat S10 (23), oftewel Stien den Hollander, binnenkort een nieuw album uitbrengt. De zangeres deelde zondag een bericht op Instagram dat hint op nieuwe muziek.

In de post tagde ze Jordan Fish, voorheen toetsenist van ‘Bring Me The Horizon‘, en plaatste enkele foto’s van hen samen.

S10 bracht in 2022 haar vorige album Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Mij Denkt uit en werkte eerder dit jaar samen met Froukje aan de single ‘Ik Haat Hem Voor Jou.’

De zangeres begon bekendheid te krijgen toen ze in 2016, op 16-jarige leeftijd, haar eerste EP Antipsychotica uitbracht. Later tekende ze bij Noah’s Ark, een groot hiphoplabel in Nederland, en bracht ze de albums Snowsniper (2019) en Vlinders (2020) uit. Haar populariteit groeide verder toen ze Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival van 2022 met het nummer De Diepte, waarmee ze internationale aandacht kreeg. Het songfestival zorgde voor een grotere doorbraak bij een breder publiek, zowel nationaal als internationaal.

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @s10s10xx