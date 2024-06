S10 gaat weer theater in: ‘Mega veel zin’

S10 gaat komend najaar weer op theatertournee. De zangeres reist met haar voorstelling Groeipijn langs diverse zalen in Nederland en België, heeft ze maandag bekendgemaakt.

De tournee begint op 12 november in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De songfestivaldeelneemster staat ook in theaters in steden als Haarlem, Antwerpen, Groningen en Rotterdam. De kaartverkoop start woensdagochtend.

S10 schrijft op Instagram dat ze “mega veel zin” heeft in de optredens. “En hoop jullie daar te zien.”