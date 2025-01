Roxeanne Hazes zet jarige broer André in het zonnetje met foto’s uit oude doos

Roxeanne Hazes heeft haar jongere broer André dinsdag vroeg gefeliciteerd met zijn 31e verjaardag. “Happy birthday bestie”, schreef de 32-jarige zangeres bij een reeks oude foto’s van haar broer en zichzelf.

“Love you to the moon and back”, aldus Roxeanne. Ook zegt ze: “We hebben nieuwe foto’s nodig.”

André heeft gereageerd op de felicitatie van zijn zus. “Dankjewel liefste. Wij gaan op de vakantie elke dag samen poseren”, schreef hij. Binnenkort gaan Roxeanne en André met hun partners en kinderen op vakantie naar de Verenigde Staten. “Naar een plek waar we als kind kwamen”, zei Roxeanne eerder tegen het ANP. “Ik ben daar al tien jaar niet geweest.”

Roxeanne en André hadden jarenlang een minder goede verstandhouding, maar inmiddels zijn zij weer heel hecht.