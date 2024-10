André Hazes laat naam niet zomaar afpakken

André Hazes gaat vastberaden de strijd aan met zijn moeder Rachel over het commerciële gebruik van de naam André Hazes. Hij laat de naam niet zomaar afpakken, vertelt hij in een interview met RTL Boulevard. Het is de eerste keer dat hij in detail over het conflict praat.

“We zitten in een heel traject met advocaten, dus alles wat ik zeg is eigenlijk verkeerd. Maar ik ben André Hazes, met lief en leed. Ik heb veel meegemaakt terwijl ik die naam draag”, stelt de 30-jarige zanger. “Voor het eerst in mijn leven ben ik een André Hazes die al zijn shit op orde heeft. Die alles onder controle heeft. En ik laat me dat gewoon niet meer zomaar afnemen.”

Hazes zegt dat hij het een eer vindt dat hij de naam van zijn overleden vader draagt. “En ik doe niks waardoor ik die naam zou kunnen schaden. Dus die laat ik me echt niet afpakken.”

Paus

De zanger is geraakt door het conflict, gaat hij verder. “Ik probeer van alles in het leven een feestje te maken en heel vrolijk te zijn, maar bij deze heb ik de grap nog niet gevonden. Als ik erover praat, gaat mijn hart sneller slaan omdat het gewoon… Het raakt me echt en het doet me echt heel veel pijn en dat is ook waarom ik niet opgeef. Het is mijn naam. Al staat de paus voor de deur; ik ben gewoon André Hazes.”

Eerder deze maand werd bekend dat Rachel haar zoon een sommatie heeft gestuurd met daarin de eis dat haar zoon de naam André Hazes niet meer gebruikt. Ze beheert de merknaam van haar in 2004 overleden echtgenoot.

“Ik heb gelukkig een heel goed team van advocaten”, besluit de zanger over de zaak. “En dat is aan de andere kant ook zo. Die vechten het onderling maar uit.”