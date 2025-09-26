Roelof Hemmen Nicolette Kluijver

Roelof Hemmen prijst band met Nicolette Kluijver: ‘Hou van haar grote hart’

Tekst: Denise Delgado

26/09/2025

Roelof Hemmen (62) en Nicolette Kluijver (40) hebben een warme vriendschap opgebouwd die ver voorbij de tv-programma’s gaat. Hun band ontstond tijdens ‘Over de Oceaan’, waar ze samen wekenlang de Atlantische Oceaan trotseerden, en groeide verder door hun nieuwe avontuur in ‘Expeditie Robinson’.

Samen op avontuur

Op Instagram plaatst Roelof een vrolijke foto met Nicolette en blikt hij terug op hun avonturen. ‘Met deze vrouw zeilde ik over de oceaan en onder haar leiding zat ik op een onbewoond eiland.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Dit is de partner van Roelof Hemmen

Hij noemt haar optimisme, levenslust en grote hart eigenschappen die hij enorm waardeert. ‘Ik hou van haar optimisme, haar levenslust en haar grote hart,’ schrijft hij liefdevol.

Ondertussen strijdt Roelof nog volop mee in Expeditie Robinson. Een avontuur dat hem, ondanks de zware omstandigheden, opnieuw dicht bij oude én nieuwe vrienden brengt. Bekijk de video hieronder:

BEELD: INSTAGRAM: @ROELOFHEMMEN

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

