Roelof Hemmen prijst band met Nicolette Kluijver: ‘Hou van haar grote hart’

Tekst: Denise Delgado

Roelof Hemmen (62) en Nicolette Kluijver (40) hebben een warme vriendschap opgebouwd die ver voorbij de tv-programma’s gaat. Hun band ontstond tijdens ‘Over de Oceaan’, waar ze samen wekenlang de Atlantische Oceaan trotseerden, en groeide verder door hun nieuwe avontuur in ‘Expeditie Robinson’.

Samen op avontuur

Op Instagram plaatst Roelof een vrolijke foto met Nicolette en blikt hij terug op hun avonturen. ‘Met deze vrouw zeilde ik over de oceaan en onder haar leiding zat ik op een onbewoond eiland.’

Hij noemt haar optimisme, levenslust en grote hart eigenschappen die hij enorm waardeert. ‘Ik hou van haar optimisme, haar levenslust en haar grote hart,’ schrijft hij liefdevol.

Ondertussen strijdt Roelof nog volop mee in Expeditie Robinson. Een avontuur dat hem, ondanks de zware omstandigheden, opnieuw dicht bij oude én nieuwe vrienden brengt. Bekijk de video hieronder:

BEELD: INSTAGRAM: @ROELOFHEMMEN