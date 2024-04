Roelof Hemmen over ’talkshowongelukje’: ik ben een slechte sidekick

Ex-nieuwslezer Roelof Hemmen gaat niet met Eva Jinek mee naar de NPO. In haar talkshow Jinek was hij haar vaste sidekick. Daarna was hij even sidekick bij Renze (Klamer), maar daar kreeg hij de nodige kritiek omdat hij érg lange, kritische vragen stelde aan rapper Lil’ Kleine. Inmiddels is hij sidekick-af en daar heeft hij vrede mee, zegt hij tegen Weekend. “Het heeft mij geleerd dat ik een slechte sidekick ben.”

In eerste instantie leek iedereen tevreden met Roelof’s optreden als sidekick. “Het begon pas de dag erna, toen Angela de Jong er wat over schreef en iemand in VI over mij uit zijn dak ging.” Dat vond de journalist, die gewend is diepgravende vragen te stellen, uiteraard vervelend. “Het is niet leuk als mensen over je heen plassen. Aan de andere kant: misschien is dit ook wel de tol van je hoofd op tv laten zien. Soms kan het ook een beetje misgaan. Dit was denk ik wel een talkshowongelukje.”

Niet grappig of gevat

Dat ‘ongelukje’ resulteerde in – voorlopig – het einde van zijn sidekick-carrière. Roelof is er niet rouwig om. Sterker nog: hij is er zelf ook wel klaar mee. “Nogmaals, ik ben niet zo’n goede sidekick, haha! Ik ben niet heel grappig of gevat, ik ben journalist. Ik ben geïnteresseerd, stel vragen. Maar mijn naam staat niet op de gevel. Een sidekick die doet wat ik deed, moet je eigenlijk niet hebben. Ik vond het heel leuk om te doen, maar als ze me niet meer bellen, is dat misschien ook wel beter. Het is natuurlijk niet leuk als je in VI wordt afgebrand.”

