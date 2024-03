Nicolette Kluijver woont weer in Nederland

Nicolette Kluijver en haar kinderen zijn terug naar Nederland verhuisd. Op Instagram deelt de presentatrice dat ze een nieuwe woning heeft. Kluijver woonde een aantal jaar op Bonaire, maar besloot vorig jaar dat het tijd was om terug naar Nederland te gaan.

“Gelukt! Een huis in Nederland. Ik ga er het fijnste en warmste huisje van maken voor mijn lieve kids en dieren”, schrijft de 39-jarige Kluijver bij een foto van haar sleutelbos. Vanuit de woning kijk je uit over een weiland.

Nieuwe liefde

Reden om terug te keren was onder meer dat Kluijvers oudste dochter, Isabella, dit jaar naar de middelbare school gaat. Uit haar huwelijk met Joost Staudt kreeg ze ook een tweeling, Jesse en Ana-Sofia. In 2020 gingen Staudt en Kluijver uit elkaar. Begin dit jaar deelde Kluijver met RTL Boulevard dat ze weer iemand had ontmoet.