Rob Kemps kijkt terug op jaar vol hoogtepunten

Rob Kemps concludeert aan het einde van het jaar dat hij “een gezegend mens” is. De Snollebollekes-zanger blikt terug op “een jaar met vele hoogtepunten”, schreef hij in een bericht op Instagram.

“Met de kinderen en de liefde gaat het geweldig en dat is het belangrijkste”, aldus Kemps. In september kondigde de 39-jarige artiest aan te gaan trouwen met zijn vriendin Stephanie Klaver. Hij deed zijn aanzoek in de Franse hoofdstad Parijs.

Ook noemt Kemps de momenten die hij met zijn kinderen Lola en Manu heeft meegemaakt als hoogtepunten. In een eerdere relatie met zijn ex Miriam Swinkels kreeg de feestzanger twee kinderen.

EK-gekte

Kemps blikt ook terug op de muzikale hoogtepunten die hij in 2024 meemaakte, zoals twee optredens in een uitverkocht GelreDome in Arnhem en “de gekte met het EK in Duitsland”. De Snollebollekes-hit Links Rechts beleefde toen een opleving in populariteit. Een Duitse versie van het lied verscheen ook in de hitlijsten in Duitsland.