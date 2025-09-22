Rico Verhoeven viert 8e verjaardag van zoon: ‘Trots op je’

Tekst: Denise Delgado

Rico Verhoeven (36) zet zijn zoon Vince volop in het zonnetje. De kickbokser deelt op Instagram een reeks lieve foto’s van de jarige, die inmiddels alweer 8 kaarsjes uitblies.

Vader-zoonmomenten

‘Ik ben zo blij met alle foto’s die we hebben gemaakt tijdens onze avonturen,’ schrijft Rico. Hun vader-zoonmomenten noemt hij steevast ‘op avontuur gaan’.

En daar komen er nog heel wat van, belooft de trotse vader. ‘Laten we nog heel veel meer avonturen maken, mijn kleine grote man. Blijf de mooie en lieve jongen die je bent. Ik ben trots op je.’

Vader van drie

Vince is de zoon van Rico en zijn ex Jacky Duchenne, met wie hij ook dochters Mikayla en Jazlynn kreeg. Rico’s verloofde Naomy van Beem heeft bovendien een zoon, Isaiah, uit een eerdere relatie.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @RICOVERHOEVEN