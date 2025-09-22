Rico Verhoeven Kickboksers Tijdens Weegmonent Glory 100

Rico Verhoeven viert 8e verjaardag van zoon: ‘Trots op je’

Tekst: Denise Delgado

22/09/2025

Rico Verhoeven (36) zet zijn zoon Vince volop in het zonnetje. De kickbokser deelt op Instagram een reeks lieve foto’s van de jarige, die inmiddels alweer 8 kaarsjes uitblies.

Vader-zoonmomenten

‘Ik ben zo blij met alle foto’s die we hebben gemaakt tijdens onze avonturen,’ schrijft Rico. Hun vader-zoonmomenten noemt hij steevast ‘op avontuur gaan’.

En daar komen er nog heel wat van, belooft de trotse vader. ‘Laten we nog heel veel meer avonturen maken, mijn kleine grote man. Blijf de mooie en lieve jongen die je bent. Ik ben trots op je.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Aangifte tegen Rico Verhoeven en manager ‘om bedreiging’

Vader van drie

Vince is de zoon van Rico en zijn ex Jacky Duchenne, met wie hij ook dochters Mikayla en Jazlynn kreeg. Rico’s verloofde Naomy van Beem heeft bovendien een zoon, Isaiah, uit een eerdere relatie.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @RICOVERHOEVEN

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

